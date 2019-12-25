На Украине заявили о приказе штрафовать солдат за ответный огонь в Донбассе

Юрий Бутусов представил новые приказы Минобороны Украины по Донбассу.

На Украине заявили о приказе штрафовать солдат за ответный огонь на Донбассе. Об этом сообщил главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Журналист сослался на документы, которые он разместил на собственной странице на Facebook. В них указано, что Минобороны страны будет лишать военнослужащих премий за начало ответного огня, а командование - за неоправданные боевые потери.

Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и, тем более, открывать ответный огонь не нуждается в ограничениях дополнительными инструкциями — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий Юрий Бутусов, главред сайта "Цензор.Нет"

По словам журналиста, он получил документы в пользование от собственных источников с фронта. В них указывается на то, что ответный огонь на Донбассе возможен только в том случае, если это действие объясняется приказом начальника или военной необходимостью. По мнению Бутусова, данный шаг Минобороны Украины следует расценивать как предательство и демонстрацию профессиональной неадекватности администрации Владимира Зеленского.

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