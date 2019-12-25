"ВСУ" под Горловкой просят Главу ДНР нанести удар

"ВСУ" под Горловкой просят Главу самопровозглашенной Донецкой народной республики нанести удар. Ролик выложил главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов в собственном аккаунте в социальных сетях. Эксперт уточнил, что украинские силовики находятся в районе населенного пункта Шумы.

Бойцы в Шумах попросили передать, что продолжают ждать Пушилина Юрий Бутусов

На кадрах видно, что один из представителей "ВСУ" говорит о том, что люди и они ждут удара, который обещал глава ДНР. Они на камеру спрашивают о том, не обманул ли их Денис Пушилин.

Напомним, что отказ ДНР от удара по незаконно созданным укреплениям украинской армии под Горловкой связан с тем, что командование Киева пошло на добровольный демонтаж конструкций.

Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений.