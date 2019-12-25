Если ВСУ сами не демонтируют укрепления, это сделают сами силы ДНР утром 9 сентября.

Глава ДНР Денис Пушилин приказал отложить на два дня уничтожение украинских укреплений около Горловки. Об этом сообщили журналисты местного агентства новостей со ссылкой на выступление заместителя главы управления народной милицией Эдуарда Басурина.

На Донбассе отметили, что сооружения были возведены ВСУ в нарушение дополнительных договоренностей по усилению бессрочного режима прекращения огня. В последние дни там зафиксирована активность силовиков со стороны Киева.

Пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки Эдуард Басурин, замглавы управления народной милицией ДНР

Напомним, что согласно заявлению Пушилина, ВСУ имеют возможность самостоятельно демонтировать укрепительные сооружения до вечера 8 сентября. Если этого не произойдет, то в 10 часов утра 9 сентября военные ДНР начнут операцию по устранению украинских укреплений.

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