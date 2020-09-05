Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Приказ Дениса Пушилина опубликован на официальном сайте.

Глава ДНР Денис Пушилин приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным пресс-службы, удар будет нанесен по позициям украинских силовиков около поселка Шумы.

Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям заявление Дениса Пушилина

Ранее глава ДНР призвал Киев обеспечить отсутствие личного состава в регионе во избежании жертв.

Напомним, что стороны конфликта на Донбассе с 27 июля соблюдают обновленные договоренности. В них включены дополнительные меры по контролю и координации перемирия. В список входит запрет на ведение инженерных работ на линии соприкосновения.

МИД ДНР опроверг заявление Киева о договоренностях по разведению сил и разминированию.