МИД ДНР опроверг заявление Киева о договоренностях по разведению сил и разминированию

Глава МИД объяснила, что сначала Верховная Рада должна отменить постановление, противоречащее минским соглашениям.

МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики опроверг заявление Киева о договоренностях по разведению сил и разминированию. Глава внешнеполитического ведомства Наталья Никонорова прокомментировала заявление украинского офиса президента Владимира Зеленского.

В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было Наталья Никонорова, глава МИД ДНР

Чиновница отметила, что по данным темам стороны нашли предварительный консенсус. Однако этот процесс нельзя назвать тождественным окончательному согласованию и подписанию документов. В МИД отметили, что сначала Киев должен урегулировать ситуацию с постановлением Верховной Рады. По словам Никоноровой, решение о проведении местных выборов противоречит минским договоренностям. Пока постановление не будет им соответствовать, "прогресса по другим направлениям не будет".

Наша логика проста и понятна: невозможно рассчитывать выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты Наталья Никонорова, глава МИД ДНР

Грызлов заявил об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе.