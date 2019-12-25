Грызлов заявил об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе

Представитель России рассказал об итогах очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Борис Грызлов заявил об активизации беспилотников вооруженных сил Украины на Донбассе. Полпред России заявил об этом по итогам проведения заседания контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны. Чиновник отметил, что новые договоренности о безопасности на Донбассе могут вступить в законную силу только после пересмотра постановления Верховной Рады о проведении местных выборов в октябре 2020 года. Решение украинских депутатов, по словам Грызлова, нарушает минские соглашения.

ДНР И ЛНР будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов Борис Грызлов, полпред РФ

Представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля к соответствию к минским соглашениям. Они призывают зафиксировать позицию письменно. По словам Грызлова, стороны договорились о координатах новых участков разведения сил на линии соприкосновения, а также сблизили позиции по плану разминирования на 19 участках.

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений.