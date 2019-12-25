Киев обеспокоен заявлением Бориса Грызлова "о двух новых государствах на Украине".

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений. Об этом журналистам "Интерфакса-Украина" рассказал постпред Киева при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. По словам эксперта, 9 июля российских постпред Борис Грызлов заявил в рамках Трехсторонней контактной группы, что на Украине на сегодняшний день созданы еще два государства.

Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что РФ намерена выйти из минских соглашений? Или она планирует признать эти оккупированные районы? Евгений Цымбалюк, украинский постпред

Специалист считает, что Россия должна предоставить объяснения Украине по недавнему высказыванию Грызлова. По словам Цымбалюка, Киев готов говорить со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольным Киеву территориях. Однако власти не хотят вести переговоры по ситуации с жителями ЛНР и ДНР, которые имеют российские паспорта.

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