МИД России напомнили об обвинениях Запада против Минских соглашений.

В Москве прокомментировали обвинения американского государственного секретаря Марко Рубио в адрес иранского руководства. Соответствующий комментарий журналистам в Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что уже весь мир прекрасно понимает, что такое "переговоры по-западному". Днем ранее дипломат из Госдепа США обвинил власти в Тегеране в отсутствии серьезного настроя на мирный процесс с вашингтонской администрацией.

Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница напомнила своей аудитории о высказываниях стран коллективного Запада относительно Минских соглашений. В частности, речь идет о зомбе-песне про якобы невыполнение обязательств российской стороной. Эти лозунги завершились декларацией Запада о том, что политики и сам не собирались следовать пунктам договора.

Захарова уличила главу МИД Италии во лжи.

Фото: МИД России