Захарова уличила главу МИД Италии во лжи

Антонио Таяни ранее сообщил о высылке итальянских дипломатов из России.

Глава итальянской дипломатии Антонио Таяни неправдиво описал обстоятельства высылки двух европейских дипломатов из Рима с территории нашей страны. Соответствующий комментарий журналистам в Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что коллега заявил о высылке итальянского атташе и его помощника якобы "без каких-либо оснований". Муэчина назвал такое решение со стороны Москвы актом месте из-за того, что из Италии ранее были высланы двое российских дипломатов. В МИД РФ поинтересовались тем, докладывают ли в таком виде итальянские министры и главе национального правительства страны Джордже Мелони о ситуации с дипломатами.

Не поняла: так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства. Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Москва сообщила о вызове временного поверенного в делах Италии Джованни Скопы в министерство по иностранным делам. Западный эксперт был вызван в связи с решением Рима безосновательно потребовать выезда с территории Италии от российского военно-морского и военно-воздушного атташе, а также от его помощника. Со своей стороны МИД РФ объявил персонами нон грата атташе посольства Италии в России Давиде Д"Априле, а также помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу. Иностранцы теперь должны покинуть страну в течение трех суток.

Захарова прокомментировала сообщения об ударе по АЭС "Дарховейн".

Фото: МИД России