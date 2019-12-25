Пушилин хочет обсудить дальнейший план действия в отношении ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными. Об этом заявил сам чиновник в рамках видеообращения. По словам эксперта, Донбассу следует обсудить дальнейшие действия в отношении украинских вооруженных сил. Ролик с заявлением главы самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовал телеканал "ЮНИОН".

Пушилин напомнил, что истек срок ультиматума, который был выдвинут ДНР украинским боевикам 28 августа. На Донбассе призвали военнослужащих Киева "закопать окопы", а также уничтожить вырытые траншеи и укрытия. Если Украина не предоставит акт по выполненным работам, то укрепительный район может быть ликвидирован силами ДНР.

Напомним, что 31 августа украинские военные отреагировали на требование Дениса Пушилина фразой "приходи, ломай, мы ждём".

Украинские военные сбили собственный беспилотник.