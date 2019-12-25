Военные приняли дрон за аппарат миссии ОБСЕ.

Украинские военные сбили собственный беспилотник. Об этом сообщили журналисты из "Русской весны". В СМИ сослались на информацию, предоставленную официальными источниками на Донбассе. Военные рассказали, что при проверке маскировки позиций солдаты приняли дрон Украины за аппарат, принадлежащий ОБСЕ.

Официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин отметил, что руководство первого батальона 53-й бригады ВСУ проигнорировали запрет на использование летательных средств на территории линии прекращения огня. Они подняли дрон около населенного пункта Чермалык. Несогласованные действия привели к тому, что беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию, после чего был сбит. Со стороны ДНР ответного запуска дрона не последовало.

В ДНР заметили, что команду сбить беспилотник отдал командующий Объединенными силами Украины Владимир Кравченко.

МИД ДНР опроверг заявление Киева о договоренностях по разведению сил и разминированию.