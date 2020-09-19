Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе

Андрей Ермак заявил, что президент закончит конфликт в регионе к концу своего срока.

Глава офиса администрации президента Владимира Зеленского назвал сроки окончания войны на Донбассе. В интервью телеканалу "Украина" Андрей Ермак заявил о том, что за свой срок правления глава государства сможет решить данный вопрос.

В течение своей каденции Зеленский закончит войну, у меня нет сомнений Андрей Ермак, глава офиса президента Владимира Зеленского

Напомним, что ранее сам Владимир Зеленский говорил о том, что планирует завершить конфликт на Донбассе к концу президентского срока (истечет в 2024 году). С апреля 2014 года Киевом ведутся боевые операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Последние заявили о независимости после государственного переворота на Украине, который произошел в феврале того же года. Согласно статистике ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 13 тысяч человек.

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