В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

По мнению Фокина, предоставление Донбассу особого статуса не может не привести к миру.

В офисе Владимира Зеленского прокомментировали заявление первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии.

В офисе президента Украины рассказали, что слова Фокина не являются отражением официальной позиции государства.

По мнению Фокина, предоставление Донбассу особого статуса не может не привести к миру.

Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Он добавил, что Фокин только недавно присоединился к переговорному процессу в группе и не до конца разобрался с тематикой работы в делегации. Ермак подчеркнул, что амнистии не подлежат люди, совершившие военные преступления — например, захватывавшие заложников, пытавшие и убивавшие пленных, а также те, кто торговал людьми, участвовал в финансировании терроризма и прочее.

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