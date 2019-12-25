Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены.

На Украине предсказали катастрофу страшнее Чернобыля. Речь идёт о ситуации с шахтными водами в Донбассе. С заявлением выступил первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

Он считает, что экологическая катастрофа в Донбассе назревает из-за того, что в результате вооружённого конфликта регион оказался фактически разрушен, а его инфраструктура оказалась уничтоженной.

Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины

По его словам, более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Он считает, что необходимо предпринимать меры по предотвращению потенциальной экологической катастрофы. Фокин добавил, что шахтные воды могут попасть в местные реки и озёра, Азовское и Чёрное моря.

Ранее экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу.