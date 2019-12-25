Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

В конце июля работу в группе прекратил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Экс-премьер Витольд Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу. Такое решение принял премьер-министр страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба его офиса.

Указ главы государства вступает в силу сегодня.

В конце июля работу в группе прекратил бывший президент Украины Леонид Кучма. После этого Зеленский назначил главой делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука.

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