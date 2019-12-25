Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

В СЦКК рассказали, что силовики из Киева начали прицельный огонь по позициям Народном милиции ЛНР.

Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. В сообщении СЦКК говорится о том, что около 19:30 вечера 15 августа скончался ополченец самопровозглашенной Луганской республики. Эксперты уточнили, что киевские силовики атаковали позиции Народной милиции в районе Логвиново.

Вооруженные силы Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт Луганское - населенный пункт Логвиново сообщение СЦКК

Представительство ЛНР в СЦКК рассказало о том, что ждет от мониторинговой комиссии ОБСЕ реакции на военные преступления, совершаемые Киевом, а также на грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые начались с 27 июля.

Зеленский считает, что протесты в Белоруссии не повлияют на работу контактной группы.