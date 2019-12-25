Игорь Стрелков предупредил о подготовке Украиной штурма на Донбассе

В ДНР считают, что Киев может атаковать ополченцев осенью.

Игорь Стрелков предупредил о подготовке Украиной штурма в Донбассе. Об этом бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой республики заявил в интервью для журналистов URA.RU. Эксперт отметил, что силовики Киева укрепляют свои позиции на линии соприкосновения с ополченцами на востоке страны. Стрелков сослался на собственные источники.

Военный специалист заметил, что сейчас украинские военнослужащие не стреляют по ополченцам. Однако договоренности между сторонами нарушаются, так как Киев улучшает свои оборонительные позиции в регионе.

Исходя из военной теории, лучшая оборона — это наступление. Но наступление тоже всегда инженерно готовится, и обычно перед наступлением укрепляются позиции, сооружаются дополнительные укрепления Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР

По мнению Стрелкова, действия Украины говорят о том, что они рассматривают перемирие на Донбассе как временную меру. Он предположил, что Киев может начать наступление на позиции ополченцев осенью.

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17.