Глава Украины пообещал сделать все возможное, чтобы режим прекращения огня не нарушался.

Владимир Зеленский рассказал о перемирии на Донбассе. Во время общения с военнослужащими президент Украины объяснил, что не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами конфликта. Однако политик надеется, что договоренности будут соблюдаться. По его словам, Киев делает для этого все возможное.

Возможно все, это жизнь. Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим шагам окончания войны Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, следует и дальше "держать кулаки" за то, чтобы перемирие соблюдалось.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе в силу вступили новые соглашения по обеспечению перемирия. После этого командующий ВСУ Владимир Кравченко говорил о том, что со стороны ДНР и ЛНР нарушался режим прекращения огня. В самопровозглашенных республиках назвали это заявление провокацией.

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Видео: Facebook/Офіс Президента України