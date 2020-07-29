Международные наблюдатели рассказали, что ы Донецкой области не прекращается огонь.

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля. Об этом сообщила специальная мониторинговая миссия. С ночи 27 июля после вступления в силу новых договоренностей, заверенных трехсторонней контактной группой 22 июля, зафиксированы выстрелы. Огонь велся по территории Донецкой области. Там выявлен 21 взрыв и 90 стрелковых очередей.

Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09:45 и 11:35 27 июля Отчет СММ ОБСЕ

В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия.

Видео: Youtube/ Факти ICTV