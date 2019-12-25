Экс-президент Украины Кучма вышел из трёхсторонней группы по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма вышел из трёхсторонней группы по Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе Владимира Зеленского.
Отмечается, что действующий президент благодарен Кучме за работу во главе украинской делегации в группе.
Работа Леонида Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.
цитата из сообщения пресс-службы Зеленского
Отмечается, что президент страны с уважением относится к решению Кучмы покинуть трёхстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее мы писали, что украинцы выбрали лучшего президента страны с начала независимости.
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