В ДНР считают, что Киев хочет дестабилизировать обстановку на Донбассе.

В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия. Во время брифинга с журналистами в Совместном центре по координации режима по прекращению огня.

Чиновник отметил, что заявление Украины об обстреле ополченцами территории Донбасса после начала действия новых соглашений по прекращению огня - провокация. По словам эксперта, украинские силовики поставили перед собой задачу дестабилизировать обстановку в регионе.

В Народном милиции ДНР отметили, что подразделения строго соблюдают взятые на себя обязательства. В период с 00:10 по 00:45 по местному времени (совпадает с московским) наблюдательный пункт зафиксировал несколько подрывов около пункта Водяное, которое находится под контролем сил Киева. В ДНР считают, что Украина предприняла попытку создать "подходящую информационную картину для мирового сообщества".

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня.