Владимир Кравченко рассказал о двух обстрелах со стороны ополченцев.

В Киеве заявили о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе. Об этом во время брифинга заявил командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко. Его выступление транслировал местный 5 канал. По словам спикера, нарушение режима прекращения огня произошло после вступления в силу новых соглашений по обеспечению "режима тишины".

С начала прекращения огня со стороны республик Донбасса осуществили два обстрела. Один из обстрелов был в 0:20 - 0:45. Потерь со стороны украинских военных нет Владимир Кравченко, командующий объединенными силами Украины

Специалист заметил, что второй раз перемирие было нарушено со стороны ополченцев около 9 часов утра. Сторона противника использовала ручные противотанковые гранатометы. Военные совершили три выстрела, а также установили три мины. По словам спикера, ополченцы обстреляли 36-ую бригаду морской пехоты.

Владимир Кравченко добавил, что ситуация на Донбассе остается "стабильной и контролируемой". На данный момент украинские военные не открывали ответный огонь. Однако командующий добавил, что Киеву никто не может запретить защищать себя.

Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу.