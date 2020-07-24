Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу

Стефан Дюжаррик принял к сведению новое соглашение Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Генеральный секретарь ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу. Об этом говорится в официальном сообщении Стефана Дюжаррика. Он надеется, что стороны конфликта на востоке Украины будут полностью соблюдать заключенные соглашения, о которых договорились контактные группы.

Генеральный секретарь принимает к сведению договоренности относительно дополнительных мер, нацеленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины сообщение генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика

Напомним, что 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению мира на Донбассе. Запрет распространяется на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, включая снайперское оружие. Также стороны согласились запретить размещение вооружения на территории населенных пунктов. Вводится дисциплинарная ответственность за нарушения режима прекращения огня.

Все приказы должны вступить в законную силу с 27 июля. Они будут действовать до полного урегулирования конфликта.

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Видео: YouTube / ИМЭМО РАН