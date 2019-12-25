С 27 июля стороны будут соблюдать новые условия перемирия.

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня. С понедельника 27 июля новые договоренности вступают в силу. Ранее 22 июля их приняли члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Действовать соглашения будут до полного прекращения боевых действий в регионе.

Напомним, что дополнительные меры по перемирию включают в себя запрет на ведение любого вида огня, запрет на размещение вооружения и техники на территории населенных пунктов, а также запрет на проведение диверсионной деятельности. За нарушение договоренностей предусмотрена дисциплинарная ответственность. Стороны считают, что обеспечение данных условий позволит добиться полного прекращения огня.

Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу.