Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Глава государства уверен, что ответ на все вопросы находится в мелочах.

Владимир Зеленский потребовал детальную расшифровку каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может выполнить. Об этом глава государства сказал во время визита Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, сообщает ТАСС.

Тогда мы знаем или будем видеть ― в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный <…> Мы хотим деталей. В мелочах и будут ответы на все вопросы

Владимир Зеленский

Минские соглашения были приняты в 2015 году главами России, Украины, Франции и Германии. Этот комплекс определял особый статус ДНР и ЛНР, устанавливали режим прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года, обмен пленными по принципу "всех на всех" и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе.