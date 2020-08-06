Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева

Президент Украины объяснил, почему именно Леонид Кравчук занял пост Леонида Кучмы.

Владимир Зеленский объяснил назначение Леонида Кравчука главой делегации Киева по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины рассказал во время общения с местными военными. Мероприятие транслировалось на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

У нас было несколько кандидатур. Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, авторитет Кравчука признают на всей территории страны. Именно поэтому он заменил в должности руководителя делегации Киева ва рамках тресторонней контактной группы в Минске Леонида Кучму.

Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине.

Видео: Facebook/Офіс Президента України