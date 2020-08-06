Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева

Владимир Зеленский объяснил назначение Леонида Кравчука главой делегации Киева по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом президент Украины рассказал во время общения с местными военными. Мероприятие транслировалось на официальной странице политика в социальной сети Facebook.
У нас было несколько кандидатур. Возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части
Владимир Зеленский, президент Украины
По словам Зеленского, авторитет Кравчука признают на всей территории страны. Именно поэтому он заменил в должности руководителя делегации Киева ва рамках тресторонней контактной группы в Минске Леонида Кучму.
Кравчук предложил создать делегацию по вопросу возвращения Крыма Украине.
Видео: Facebook/Офіс Президента України
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