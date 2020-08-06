В ДНР продемонстрировали видео нахождения данного боеприпаса на Донбассе.

Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель управления народной милицией ДНР. По словам спикера, военные получили доказательства того, что Вооруженные силы Киева нарушают запрет на использование противопехотных мин.

Представляем вам небольшую часть служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин, установленных ВСУ в лесных массивах вблизи когда-то подконтрольных им населенных пунктов сообщение управления народной милиции ДНР

На кадрах показано, как представители ДНР находят противопехотную мину направленного действия МОН-90. Специалист объяснил, что такое вооружение осталось на складах Киевской области с 1991 года. В ДНР уничтожают подобные находки при помощи накладного заряда.

Напомним, что в 1997 году Киев подписал Конвенцию о запрете противопехотных мин. Документ был ратифицирован в 2005 году. В ДНР заметили, что официально на Украине никто не подтвердит использование данных боеприпасов.

Отрицая использование противопехотных мин, врут все — от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН сообщение управления народной милиции ДНР

Зеленский рассказал о перемирии на Донбассе.

Видео: YouTube / УНМ ДНР