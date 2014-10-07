Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Игорь Гиркин в интервью Дмитрию Гордону говорил о моральной ответственности за крушение малазийского лайнера на Донбассе.

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение рейса МН-17. Об этом сообщили британские журналисты. СМИ опубликовали отрывок из интервью россиянина Игоря Гиркина, известного как бывшего главу Минобороны ДНР. Мужчину знают также как Игоря Стрелкова. Спикер ранее общался с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. В беседе Стрелков признался, что чувствует моральную ответственность за трагедию с малазийским самолетом "Боинг".

Следует отметить, что пресса Великобритании делает акцент на том, что Стрелков является российским агентом и шпионом. На самом деле мужчина вышел на военную пенсию, а соответственно покинул ряды ФСБ еще в 2013 году. Он возглавил управление движением "Новороссия" в 2014 году. В этот момент россиянин не имел связи со спецслужбами или ведомствами из РФ. В интервью Гордону Стрелков упомянул о том, что подконтрольное ему ополчение не сбивало пассажирский самолет в небе над Донбассом, поэтому он сам не причастен к крушению лайнера.

Напомним, что Игоря Гиркина (Стрелкова) обвиняют в причастности к крушению рейса MH17. Он является одним из четырех фигурантов расследования, которым занимаются представители Нидерландов.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит "Буком".

Видео: Youtube/ Дмитрий Гордон