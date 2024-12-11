Суд отклонил ходатайство о смягчении наказания Стрелкову

Сторона защиты обжалует решение.

Кирово-Чепецкий районный суд, расположенный на территории Кировской области, отклонил ходатайство стороны защиты о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания для бывшего министра по обороне Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина). Соответствующее заявление сделал журналистам адвокат Александр Молохов. Слова юриста приводятся в публикации "РИА Новостей". Специалист пояснил, что решение будет обжаловано. В Telegram-канале Mash узнали о том, что отклонение ходатайство произошло в связи с отрицательной характеристикой, переданной о заключенном администрацией ИК №5 Кирово-Чепецка.

Напомним, что в настоящее время фигурант расследования признан виновным по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Московский городской суд в конце января 2024 года приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима, а также запретил на протяжении трех лет администрировать сайты. Позже Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал такой приговор законным. С этого момента решение судебной инстанции вступило в силу, а экс-министра ДНР этапировали в исправительную колонию под номером пять. В ней содержатся бывшие сотрудники силовых ведомств страны. В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу защиты на приговор.

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Фото: Piter.tv