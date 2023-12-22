Суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии

Подсудимому также запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает "РИА Новости" из зала заседаний.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму в интернете после публикации двух постов в Telegram-канале. Своей вины он не признал. Подсудимому также запретили в течение трех лет администрировать сайты. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Оглашение резолютивной части приговора открыли для публики.

Ранее мы сообщали, что суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ.

Видео: Telegram / Mash