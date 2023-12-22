Суд не одобрил передачу бренда "Балтики" структуре Carlsberg на территории СНГ

Соглашение о передаче исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящейся к продукции и бренду "Балтика", заключённое 19 июля 2023 года, было признано недействительным.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительной сделку по передаче лицензии на бренд "Балтика" структуре Carlsberg в СНГ, удовлетворив иск "Пивоваренной компании Балтика" к компании Karlsberg Kazakhstan.

Соглашение о передаче исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящейся к продукции и бренду "Балтика", заключённое 19 июля 2023 года, было признано недействительным. Документ был подписан лицом, у которого прекратились полномочия.

Напомним, что в ноябре 2023 года экс-президент "Балтики" Денис Шерстенников и её вице-президент Антон Рогачевский были арестованы по подозрению в мошенничестве, связанном с переходом прав на часть брендов "Балтики" к зарубежным структурам Carlsberg.

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Фото: Piter.TV