Петербургскому НИИ удалось отсудить у IKEA 1,3 млрд рублей за отказ строить ТЦ

Согласно договору, НИИ должен был стать соинвестором и выполнять проектировочные работы, а также согласовывать с властями новые объекты. Однако в 2020 году Ingka Centres отказалась от реализации проекта, и в связи с этим НИИ потребовал компенсацию затрат.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение о взыскании 1,3 млрд рублей с компании Ingka Centres, которая является российской "дочкой" шведского холдинга и бывшим владельцем магазинов IKEA. Истец требовал сумму, которая превышает итоговую на 200 млн рублей. Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Известно, что в 2016 году Ingka Centres приобрела у Научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (НИИ) земельный участок на территории Ленобласти с целью строительства торгово-развлекательного центра "Мега Новоселье" площадью 220 тыс. кв.м. Согласно договору, НИИ должен был стать соинвестором и выполнять проектировочные работы, а также согласовывать с властями новые объекты. Однако в 2020 году Ingka Centres отказалась от реализации проекта, и в связи с этим НИИ потребовал компенсацию затрат.

Суд удовлетворил иск и признал, что Ingka Centres обязана выплатить компенсацию.

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