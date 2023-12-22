Лицензия "Балтики" на бренды Carslberg сохранена по решению суда

Судебное решение основывается на иске с требованием признать недействительным односторонний отказ датской компании от лицензионного соглашения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение, запрещающее Роспатенту отбирать у "Балтики" права на использование брендов Carlsberg и Grimbergen. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных судов.

Судебное решение основывается на иске, поданном "Балтикой" против Carlsberg Breweries A/S, с требованием признать недействительным односторонний отказ датской компании от лицензионного соглашения относительно этих брендов.

Также суд вынес запрет Федеральной службе по интеллектуальной собственности выполнять государственную регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования указанных товарных знаков по двум лицензионным и сублицензионным договорам с Carlsberg Breweries A/S.

Напомним, что в декабре суд сохранил права "Балтики" на бренды пива Carlsberg.

Фото: Piter.TV