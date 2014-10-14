Суд в Петербурге сохранил права "Балтики" на бренды пива Carlsberg

Односторонние отказы Carlsberg от лицензионных соглашений утрачивают силу.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск пивоваренной компании "Балтика" против Carlsberg. Российская компания сможет и дальше пользоваться иностранными брендом. Об этом информирует издание "Известия".

Односторонние отказы Carlsberg от лицензионных соглашений на производство и продажу пивной продукци ряда брендов утратили свою силу.

Такое решение подтвердило право "Балтики" на дальнейшее использование привычных потребителям брендов, что важно для сохранения места компании на рынке пивоваренной продукции.

Ранее мы сообщили о том, что КИО Петербурга судится с генконсульством Эстонии из-за арендных долгов.

Фото: Piter.TV