КИО Петербурга судится с генконсульством Эстонии из-за арендных долгов

До этого КИО пытался урегулировать вопрос во внесудебном порядке и направил соответствующее требование, однако оно не было удовлетворено дипмиссией.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы к генеральному консульству Эстонии. Судя по данным картотеки арбитражных судов, ведомство требует взыскать с диппредставительства 779,7 тыс. рублей долга по аренде здания на Большой Монетной улице.

Напомним, что эстонское консульство завершило свою деятельность в Петербурге 5 мая 2022 года, однако в Смольном отмечают, что долг накапливался с 2018 года. До этого КИО пытался урегулировать вопрос во внесудебном порядке и направил соответствующее требование, однако оно не было удовлетворено дипмиссией.

Добавим, что консульство занимало здание бывшего флигеля Александровского лицея для подготовительных классов.

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Фото: citywalls.ru