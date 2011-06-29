ГК "Молочная культура" из Ленобласти может стать банкротом

В отношении бенефициара предприятия возбуждено уголовное дело.

Россельхозбанк направил в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти заявление о признании банкротом производителя молочных продуктов ГК "Молочная культура" из 47-ого региона. Информация появилась в картотеке арбитражных судов.

Конкретная сумма требований в документе не обозначена. До этого кредитное учреждение уже подавало аналогичные иски к "Молочной культуре" и компании "Сельцо" на общую сумму 208,3 млн рублей.

По данным издания "КоммерсантЪ", в Россельхозбанке объяснили свои претензии к ГК неисполнением её кредитных обязательств. Кроме того, в отношении бенефициара "Молочной культуры" возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в 2022 году. Предприниматель обвиняется в создании организованной преступной группы, предоставлявшей в налоговые органы заявления на возмещение НДС под предлогом зернового экспорта.

Напомним, что производитель "Молочная культура" выпускает молоко, творог, сметану и другую продукцию под одноимённым брендом. Компании принадлежат фермерское хозяйство и завод в Ленинградской области, мощности производства составляют 50 т в сутки.

Ранее мы сообщили о том, что площадки комбината-банкрота "РОК-1" в Петербурге планируют продать или сдавать в аренду.

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