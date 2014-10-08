Площадки комбината-банкрота "РОК-1" в Петербурге планируют продать или сдавать в аренду

Речь идет о площадке, находящейся в Волхове, и Элеваторной площадке в Угольной гавани Северной столицы.

Кредиторы ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1", проходящего процедуру банкротства, планируют продать его площади или сдавать в аренду. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на результаты проведения собрания комитета кредиторов предприятия, которые опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах 24 ноября.

Речь идет о площадке, находящейся в Волхове, и Элеваторной площадке в Угольной гавани Петербурга.

Предложить/рекомендовать конкурсному управляющему должника в срок до 23.11.2023 провести мероприятия по поиску арендаторов/инвесторов на производственные площадки должника. Комитет кредиторов

Напомним, что арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал летом 2023 года "РОК-1" банкротом. Всего зарегистрировали 28 претензий на общую сумму 3,9 млрд рублей.

К причинам банкротства комбината относят большую кредитную нагрузку, рост себестоимости рыбной продукции и потенциальное снижение спроса.

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