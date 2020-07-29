Крупнейший рыбокомбинат в Петербурге признали банкротом

В отношении предприятия открыли конкурсное производство.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом "Рыбообрабатывающий комбинат № 1". Предприятие является крупнейшим рыбокомбинатом в городе. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В отношении предприятия открыли конкурсное производство. Всего было зарегистрировано 28 претензий на общую сумму 3,9 млрд рублей. К причинам банкротства комбината относят весомую кредитную нагрузку, рост себестоимости рыбной продукции и потенциальное снижение спроса. "Рыбообрабатывающий комбинат № 1" занимается переработкой и консервацией продуктов целого ряда брендов. В холдинг входит 6 "дочек" предприятия, некоторые из них тоже обанкротились.

Представители компании подчёркивают, что столкнулись с первыми трудностями в начале 2022 года: произошёл дефицит оборотных средств, и комбинату пришлось уйти в простой. К ноябрю он инициировал собственное банкротство.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere