Обыски прошли на пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге

Мероприятия связывают с прокурорской проверкой сделки по продаже завода, принадлежащего Carlsberg Group.

Вечером в среду, 15 ноября, сотрудники СК РФ провели обыски на пивоваренном заводе "Балтика" в Северной столице. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Представители ведомства побывали на предприятии и 14 ноября. Предполагается, что в этот день произошёл опрос персонала, также была изъята часть документов.

Оба визита СК и проводимые мероприятия связывают с прокурорской проверкой сделки по продаже завода, принадлежащего Carlsberg Group. Предприятие пытались продать до перехода его российских активов под контроль государства.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники ФСБ провели обыски у крупнейших производителей медицинского спирта в Петербурге.

Фото: СК РФ