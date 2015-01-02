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Сотрудники ФСБ проводят обыски у крупнейших производителей медицинского спирта в Петербурге
Сегодня, 16:41
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у крупнейших производителей медицинского спирта в Петербурге

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Предполагается, что причиной обысков стало обнаружение канала нелегального оборота медицинского спирта.

Сотрудники Федеральной службы безопасности нагрянули с обысками к крупнейшим компаниям по производству медицинского спирта в Петербурге, Москве и других российских городах. Об этом информирует издание РБК.

В частности, представители ведомства провели мероприятия в отношении производителей "Брынцалов — А", "Росбио" и "Флора Кавказа", и основных оптовых компаний, закупающих спирт.

Предполагается, что причиной обысков стало обнаружение канала нелегального оборота медицинского спирта.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержан еще один 18-летний подозреваемый по делу о нападении на прохожих.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петребург, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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