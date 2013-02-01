В Петербурге задержан еще один 18-летний подозреваемый по делу о нападении на прохожих

В рамках уголовного дела уже задержаны 11 молодых людей из Таджикистана и Азербайджана.

Еще один 18-летний подозреваемый по делу о нападении на прохожих задержан в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 2 ноября.

В рамках уголовного дела уже задержаны 11 молодых людей из Таджикистана и Азербайджана. Их заключили под стражу.

Напомним, что в этом году в Северной столице группа подростков применяла насилие в отношении горожан и провоцировала массовые драки. Противоправные действия злоумышленники записывали на видео и выкладывали в свой телеграм-канал. У фигурантов дела проходили обыски.

Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что мигранты подрались из-за женщины в кафе на Достоевского.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу