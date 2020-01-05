В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Сотрудники следственного комитета и МВД начали серию обысков по месту жительства предполагаемых соучастников избиений прохожих в Красносельском районе Северной столицы. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, молодые люди устроили серию драк на юге города. В отношении членов банды возбудили несколько уголовных дел по статье ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, что участники группировки являются выходцами из страны ближнего зарубежья. На данный момент задержаны все установленные фигуранты дел, в том числе, 18-летний молодой человек, который отвечал за ведение Telegram-канала с видеозаписями избиений. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что пятиклассник ударил маму ножом во время ссоры.

Фото: Piter.TV