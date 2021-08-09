Пятерых молодых людей задержали в Петербурге за нападения на прохожих

Петербургская полиция задержала почти всех участников группировки молодых людей, нападавших на прохожих. Не найден администратор телеграм-канала с шок-контентом. Об этом 17 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Первым был задержан 16 октября 18-летний подозреваемый в Московском районе. По словам фигуранта дела, он занимался только работой в социальных сетях – выкладывал видео.

Четверых уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летнего жителя Северной столицы задержали сегодня, 17 октября. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Деятельностью злоумышленников заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. По его поручению было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV