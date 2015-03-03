Подозреваемый в нападении на детский сад в Кудрово задержан

Спустя три часа после появления тревожных сообщений в соцсетях полиция обнаружила мужчину, забравшегося на крышу детского сада.

9 августа около 17 часов пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, на поиск которого, после появления его на крыше частного детского сада в Кудрово, были отправлены дежурные наряды полиции. Инцидент произошел тремя часами ранее, и информация о нем, противоречивая и тревожная, быстро распространилась в соцсетях. Изначально предполагалось, что мужчина совершил нападение на дошкольное учреждение "Маленькая страна", вооруженный ножом.

Как следует из сообщения СК, ножа у задержанного не было - или не оказалось с собой при задержании. Подозреваемому 32 года, и в его биографии фигурируют как наркотики и приводы в полицию, так и судимости. В данный момент он проходит медосвидетельствование. После проверки наркомана со стажем будут приняты соответствующие процессуальные решения и при необходимости избрана мера пресечения.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти