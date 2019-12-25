Пристававшие к учащимся педколледжа с ножом-бабочкой петербуржцы попали под статью

Оба были ранее судимы.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые приставали к учащимся Педагогического колледжа на Ивановской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился заместитель директора колледжа 28 сентября. Он заявил о неадекватном поведении двух неизвестных, которые, держа в руках нож-бабочку, выражались нецензурной бранью и приставали к учащимся колледжа.

Неизвестных задержал охранник учебного заведения. Позже задержанных передали росгвардейцам. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде колледжа, а также нож-бабочка.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Задержанные помещены в изолятор. Известно, что они оба были судимы.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО