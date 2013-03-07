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Двое мужчин с ножом приставали к учащейся педагогического колледжа в Невском районе
Сегодня, 11:59
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Двое мужчин с ножом приставали к учащейся педагогического колледжа в Невском районе

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Спасла тревожная кнопка.

Отдел вневедомственной охраны задержал двух граждан, которые приставали к студентке колледжа в Невском районе. Граждане были в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Центр оперативного управления ОВО утром 28-го сентября получил сообщение о том, что в педагогическом колледже на Ивановской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Злоумышленников удалось задержать на месте.

Мужчины находились на территории учебного заведения, агрессивно вели себя и домогались до учащейся, угрожая ей ножом. 

Один из задержанных ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петергофа обвинила продавца шавермы в совращении ее дочери-подростка. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: росгвардия, тревожная кнопка, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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