Двое мужчин с ножом приставали к учащейся педагогического колледжа в Невском районе

Спасла тревожная кнопка.

Отдел вневедомственной охраны задержал двух граждан, которые приставали к студентке колледжа в Невском районе. Граждане были в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Центр оперативного управления ОВО утром 28-го сентября получил сообщение о том, что в педагогическом колледже на Ивановской улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Злоумышленников удалось задержать на месте.

Мужчины находились на территории учебного заведения, агрессивно вели себя и домогались до учащейся, угрожая ей ножом.

Один из задержанных ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Петергофа обвинила продавца шавермы в совращении ее дочери-подростка.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО