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Жительница Петергофа обвинила продавца шавермы в совращении ее дочери-подростка
Сегодня, 8:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Петергофа обвинила продавца шавермы в совращении ее дочери-подростка

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Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Днем 27 сентября в полицию обратилась 34-летняя жительница Петергофа с заявлением о развратных действиях в отношении ее дочери 2007 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 16 сентября около 17:20 в кафе на Ропшинском шоссе к девочке приставал продавец шавермы. Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, который не состоит на миграционном учете.

В отношении него составили административный протокол, поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали моряка по подозрению в насилии над 3-летней дочерью.

Фото: Piter.TV

Теги: мигранты, развратные действия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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