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В Петербурге задержан моряк по подозрению в насилии над 3-летней дочерью
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан моряк по подозрению в насилии над 3-летней дочерью

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Расследование дела продолжается.

В Петербурге задержали моряка, который подозревается в насилии над собственной 3-летней дочерью. Подробности Piter.TV стали известны от источника в правоохранительных органах.

Еще в июле прошлого года в полицию обратилась домохозяйка. Она рассказала, что ее муж неоднократно насиловал их дочь 2017 года рождения.

В четверг, 23 сентября, 50-летний моряк был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, моряк, насилие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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