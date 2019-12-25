В Петербурге задержан моряк по подозрению в насилии над 3-летней дочерью

Расследование дела продолжается.

В Петербурге задержали моряка, который подозревается в насилии над собственной 3-летней дочерью. Подробности Piter.TV стали известны от источника в правоохранительных органах.

Еще в июле прошлого года в полицию обратилась домохозяйка. Она рассказала, что ее муж неоднократно насиловал их дочь 2017 года рождения.

В четверг, 23 сентября, 50-летний моряк был задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад.

Фото: Piter.tv