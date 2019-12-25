Петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад

На данный момент девочка учится в 8 классе.

Петербуржец обвинил своего брата в изнасиловании его несовершеннолетней дочери 5-7 лет назад. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 22 сентября обратился петербуржец. Он заявил, что его брат 1988 города рождения примерно 5-7 лет назад совершил половое сношение с его дочерью без ее согласия. На данный момент девочка учится в 8 классе.

Подозреваемый имеет несколько судимостей. Проводится расследование.

Ранее школьницу под наркотическим опьянением изнасиловали в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.tv