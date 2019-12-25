Петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад

Петербуржец обвинил своего брата в изнасиловании его несовершеннолетней дочери 5-7 лет назад. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В полицию 22 сентября обратился петербуржец. Он заявил, что его брат 1988 города рождения примерно 5-7 лет назад совершил половое сношение с его дочерью без ее согласия. На данный момент девочка учится в 8 классе.
Подозреваемый имеет несколько судимостей. Проводится расследование.
Ранее школьницу под наркотическим опьянением изнасиловали в квартире на улице Седова.
Фото: Piter.tv
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