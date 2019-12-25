Школьницу под наркотическим опьянением изнасиловали в квартире на улице Седова

Беспомощностью девочки воспользовался некий Анвар.

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину по имени Анвар, которого подозревают в изнасиловании школьницы 2005 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в период с 17 по 21 сентября несовершеннолетняя находилась в гостях у задержанного в квартире на улице Седова. Отмечается, что девочка употребляла наркотические вещества. Мужчина воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал свою гостью.

22 сентября в час ночи пострадавшую с острым ингаляционным отравлением неизвестным психотропным препаратом в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую больницу №5. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней". Задержанного поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что гражданина Ирландии напоили и изнасиловали на Думской.

Фото: Piter.TV